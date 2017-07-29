В минувшую субботу, 28 июля, в городе Форт Лаудердейл (Флорида, США) задержан мужчина, которого подозревают в ограблении местного банка.
Задержание производили сотрудники ФБР, пишет New Inform.
Как было установлено, 25-летний Александр Хайден Спербер, изобразив пистолет с помощью большого и указательного пальцев, забрал из кассы банка 4 тыс. 700 долларов. Затем грабитель вышел на улицу, разделся и начал разбрасывать деньги.
Полицейским Спербер объяснил, что таким образом хотел начать карьеру комика, но те не оценили его творчества и завели уголовное дело по факту грабежа.