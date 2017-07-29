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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
04:59  29 июля 2017 0

В США голый грабитель банка разбросал деньги по улице Форт Лаудердейла

Молодой американец объяснил полицейским, что решил начать карьеру комика столь необычным образомФото: Flickr

В минувшую субботу, 28 июля, в городе Форт Лаудердейл (Флорида, США) задержан мужчина, которого подозревают в ограблении местного банка.

Задержание производили сотрудники ФБР, пишет New Inform.

Как было установлено, 25-летний Александр Хайден Спербер, изобразив пистолет с помощью большого и указательного пальцев, забрал из кассы банка 4 тыс. 700 долларов. Затем грабитель вышел на улицу, разделся и начал разбрасывать деньги.

Полицейским Спербер объяснил, что таким образом хотел начать карьеру комика, но те не оценили его творчества и завели уголовное дело по факту грабежа.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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