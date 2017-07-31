Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении операторов «большой четверки»: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС», Tele2.
Активность регулятора связана с высокими ценами, которые устанавливают операторы на национальный роуминг. Вынесено предписание отказаться от разницы в тарифах операторов до 10—13 августа, — передает Nation News.
Сейчас в РФ есть три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на территории Крыма. По информации антимонопольщиков, при отмене роуминга внутри сети цены на связь могут вырасти на «доли копейки» за минуту или вовсе останутся прежними, сообщает данные ФАС «Национальная служба новостей».