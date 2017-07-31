{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
16:13  31 июля 2017 0

Против главных в России операторов связи завели дело

Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС просит операторов отказаться от разницы в тарифахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении операторов «большой четверки»: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС», Tele2.

Активность регулятора связана с высокими ценами, которые устанавливают операторы на национальный роуминг. Вынесено предписание отказаться от разницы в тарифах операторов до 10—13 августа, — передает Nation News.

Сейчас в РФ есть три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на территории Крыма. По информации антимонопольщиков, при отмене роуминга внутри сети цены на связь могут вырасти на «доли копейки» за минуту или вовсе останутся прежними, сообщает данные ФАС «Национальная служба новостей».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров