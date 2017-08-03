{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
06:52  03 августа 2017 0

Правительство РФ и «КамАЗ» хотят изгнать бензиновые автомобили из мегаполисов

Евросоюз, евросоюз, электромобиль
Решение по электромобилям будет принято правительством до конца августаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство РФ до 17 августа рассмотрит пакет предложений, направленный на развитие в стране электрического транспорта. По данным газеты «Известия», в документе содержится ряд спорных предложений. В частности, ограничении использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных и курортных городах.

Внушительная часть предложений, направленных кабинету министров, исходит от руководства «КамАЗа», объявивший о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта. Главу автоконцерна Сергея Когогина поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который также неоднократно говорил о необходимости развития «безбензиновых» автомобилей.

Глава «КамАЗ» также предложил снизить до нуля ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов и разработать госпрограмму для создания бесплатных парковок. Кроме того, Когогин выступает за снижение цен на электроэнергию и права электросетевым компаниям оказывать услуги по зарядке электромобилей.

«Правительство РФ, приступая к разработке мер господдержки электромобилей, идет в мировом тренде и пытается сдвинуть этот процесс с мертвой точки. На сегодня в стране зарегистрировано всего около 1000 „розеточных“ авто. Что касается инициативы КамАЗа в этой области, то компания, возможно, видит себя в роли одного из крупных производителей электрических автобусов в России и СНГ, а в перспективе, может быть, и беспилотных транспортных средств», — отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров