06:52 03 августа 2017 0

Решение по электромобилям будет принято правительством до конца августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство РФ до 17 августа рассмотрит пакет предложений, направленный на развитие в стране электрического транспорта. По данным газеты «Известия», в документе содержится ряд спорных предложений. В частности, ограничении использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупных и курортных городах.

Внушительная часть предложений, направленных кабинету министров, исходит от руководства «КамАЗа», объявивший о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта. Главу автоконцерна Сергея Когогина поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который также неоднократно говорил о необходимости развития «безбензиновых» автомобилей.

Глава «КамАЗ» также предложил снизить до нуля ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов и разработать госпрограмму для создания бесплатных парковок. Кроме того, Когогин выступает за снижение цен на электроэнергию и права электросетевым компаниям оказывать услуги по зарядке электромобилей.

«Правительство РФ, приступая к разработке мер господдержки электромобилей, идет в мировом тренде и пытается сдвинуть этот процесс с мертвой точки. На сегодня в стране зарегистрировано всего около 1000 „розеточных“ авто. Что касается инициативы КамАЗа в этой области, то компания, возможно, видит себя в роли одного из крупных производителей электрических автобусов в России и СНГ, а в перспективе, может быть, и беспилотных транспортных средств», — отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.