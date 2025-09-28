Песков: Путин ждет Токаева в Москве

Российский лидер Владимир Путин ожидает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — отметил Песков на медиафоруме в Алма-Ате. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что подготовка идет по разным каналам. Кроме того, готовится "солидный" набор документов.
Ранее, 26 сентября, Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией. Лидеры также обсудили вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и подготовку к предстоящему государственному визиту Токаева в Москву.
