Песков: Путин ждет Токаева в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токаев приедет в Москву в ноябре этого года для переговоров с Путиным
Токаев приедет в Москву в ноябре этого года для переговоров с Путиным Фото:

Российский лидер Владимир Путин ожидает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — отметил Песков на медиафоруме в Алма-Ате. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что подготовка идет по разным каналам. Кроме того, готовится "солидный" набор документов.

Ранее, 26 сентября, Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией. Лидеры также обсудили вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и подготовку к предстоящему государственному визиту Токаева в Москву. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский лидер Владимир Путин ожидает президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — отметил Песков на медиафоруме в Алма-Ате. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что подготовка идет по разным каналам. Кроме того, готовится "солидный" набор документов. Ранее, 26 сентября, Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией. Лидеры также обсудили вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и подготовку к предстоящему государственному визиту Токаева в Москву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...