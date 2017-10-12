14:10 12 октября 2017 0

Астероид пролетел мимо Земли, но он вернется Фото: maxpixel

Астероид 2012 ТС4 благополучно пролетел утром 12 октября в 42 тысячах километрах от Земли. Все астрономы, как профессионалы, так и любители, наблюдали за полетом небесного тела близко от нашей планеты. Для сравнения: Луна находится чуть ли не в десять раз дальше от Земли, в 384 тысячах километрах. Полет астероида, имеющего в диаметре порядка 40 метров, сняли на видео.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что о гигантском 2012 TC4 стало известно еще в 2012 году, во время наблюдения на Гавайях. Тогда же американский астроном Джудит Рис подсчитал, что астероид пронесется мимо Земли 12 октября 2017 года. И он оказался прав в расчетах. Тогда ТС4 был вдвое дальше, пролетел на расстоянии 94800 километров от планеты. На сегодня астероид TC4 числится под номером 13 в списке объектов, представляющих риск опасного воздействия на Землю.

Голландский астроном Рюдигер Йен, являющийся членом программы Европейского космического агентства, утверждает, что 2012 TC4 совершит 609-дневный цикл вокруг Солнца и снова приблизится к Земле в 2050 и 2079 годах. В 2050 году астероид пролетит еще на близком, но безопасном расстоянии от Земли. А в 2079-м, утверждает Рюдигер Йен, ТС4 наконец упадет на Землю, пишет «Ридус». Но пока невозможно предположить, на какую страну рухнет космический странник.

«Расстояние 40-50 тысяч километров по космическим масштабам достаточно маленькое. Но для того, чтобы повлиять на Землю, астероид должен на неё упасть. Если астероид такого размера упадет на Землю, то это будет явление, несколько превосходящее масштабом известный Челябинский метеорит», — приводит RT слова Дмитрия Вибе, заведующего отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН.

Стоит добавить, что челябинский метеорит, упавший в 2013 году, был вдвое меньше нынешнего, его диаметр равнялся 19 метрам. Тогда пострадало около полутора тысяч человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.