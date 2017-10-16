Госдума рассмотрит законопроект о защите сотрудников, сообщающих о коррупции

10:59 16 октября 2017 1

Борцов с коррупцией защитят при помощи нового закона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Госдуму будет внесен законопроект о защите от увольнения сотрудников, сообщивших о коррупции. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно проекту закона государство должно будет в течение двух лет защищать права сотрудников, сообщивших о коррупции. А в случае участия этих лиц в судебных тяжбах, их будут защищать в соответствии с федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», передает ТАСС.

Также новый закон предусматривает конфиденциальность сведений о человеке, сообщившем о коррупции, и предоставление ему бесплатной юридической помощи.

Между тем, ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заверил «Национальную службу новостей», что несмотря на новую стратегию защиты чиновников, сотрудники госорганов не станут чаще сообщать о взятках.