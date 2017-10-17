22:00 17 октября 2017 0

Состояние Трампа снизилось на 600 миллионов долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Журнал Forbes составил рейтинг 400 самых богатых американцев. Первое место в топе в 24-й раз подряд занял основатель Microsoft Билл Гейтс, который также является самым богатым человеком на планете. Его состояние за год увеличилось до 89 миллиардов долларов — на 8 млрд долларов.

Второе и третье место заняли основатель и глава Amazon Джефф Безос (81,5 млрд долларов) и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (78 млрд долларов). Они стали богаче на 14,5 млрд долларов и 12,5 млрд долларов соответственно, пишет РБК. Создатель Facebook Марк Цукерберг оказался на четвертом месте. За минувший год его состояние выросло на 15,5 млрд долларов и достигло 71 млрд долларов.

Самое серьезное падение показал стал президент США Дональд Трамп. За год он потерял 600 млн долларов и опустился со 156-го места в рейтинге на 248-е с состоянием 3,1 млрд долларов.

В этом году необходимо было обладать состоянием от 2 млрд долларов, чтобы попасть в топ-400 богатейших американцев. Это рекордный порог для вхождения в Forbes-400. Совокупное богатство членов списка составило 2,7 трлн долларов.