07:38 22 октября 2017 0

Всё благодаря спутникам Фото: Роскосмос

Соединенные Штаты Америки являются мировым лидером по количеству оставляемого космического мусора. Об этом сообщает издание Buisness Insider.

Мусор состоит из деталей выведенных из строя спутников. На данный момент их на околоземной орбите находится примерно 14 тысяч. Издание отмечает, что эта цифра растет ежедневно, благодаря странам, активно осуществляющим деятельность в космосе, пишет агенство Nation News.

США за время космических исследований оставили на орбите почти четыре тысячи деталей. Россия в этом рейтинге заняла второе место. Третье место досталось Китаю — он оставил в космосе 3475 единиц мусора.