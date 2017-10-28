Полиция проверяет видео расправы столичной живодерки над котом

Кот повредил штаны москвички (фото из архива)
Московская полиция начала проверку по факту опубликованного в интернете видео, на котором москвичка жестоко обращается с котом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«По факту размещенного в сети видео проводится проверка», — цитирует ведомство RT.
На видеозаписи видно, как женщина бьет животное и бросает его в стену из-за испорченных брюк.
Как ранее сообщало «URA.RU», пользователи социальных сетей крайне негативно восприняли поступок женщины. Страницу москвички во «Вконтакте» заполонили гневные комментарии рассерженных россиян.