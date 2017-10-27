В Сети объявили войну живодерке, избившей котенка. ВИДЕО

Живодерка, избив котенка, бросила его об стену
Пользователи Сети начали травлю 23-летней живодерки из Москвы Светланы Дараселии после того, как в интернете появилась видеотрансляция, на которой она бьет маленького котенка, а потом со всей силы бросает его об стену.
Страницу женщины быстро заполонили гневные комментарии о ее жестокости. В результате Дараселия записала обращение, в котором в матерной форме ответила всем защитникам котенка. Телеграм-канал Life shot опубликовал видео, на котором практически нет цензурных слов. После этого поток оскорблений в адрес живодерки только усилился.
Видео: телеграм-канал Life shot
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Белоруссии был уволен со службы прапорщик милиции за то, что на улице пнул котенка.
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Под каждой фотографией на странице Светланы появились десятки оскорблений