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01 ноября 2017
31 октября 2017
05:55  01 ноября 2017 0

Директор Балуева рассказала из-за чего актера не пустили на рейс Калининград — Москва

Пресс-конференция выездной комиссии киноакадемии Никиты Михалкова. РИЦ ТАСС. Екатеринбург, балуев александр
Представители Балуева считают, что актер просто опоздал на рейсФото: Анна Майорова © URA.RU

Официальный представитель Александра Балуева Ольга Матвейчук опровергла информацию о том, что актера не пустили в самолет из-за опьянения. По словам директора, Балуев просто не успевал на рейс, поэтому ему пришлось поменять билеты и вылететь из Калининграда в Москву днем позже.

«В общем, я поняла, что он опоздал на этот рейс. Во-первых, он поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд, в 19.20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась почему он еще не в самолете? А следующий самолет — ну там в 20 часов. То есть он на свой рейс просто опоздал», — сообщила Матвейчук.

Из случившегося не стали раздувать скандал, заметила она. Известному актеру спокойно поменяли билет на завтрашний рейс, и он ушел отдыхать, передает телеканал 360.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что известного актера Александра Балуева сняли с рейса в аэропорту Калининграда из-за сильного алкогольного опьянения. Балуев якобы уже прошел досмотр, но в зоне ожидания посадки на рейс к нему подошли сотрудники полиции и после короткого разговора вышли вместе с ним из помещения.

Александр Черноскутов
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