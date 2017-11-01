05:55 01 ноября 2017 0

Представители Балуева считают, что актер просто опоздал на рейс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальный представитель Александра Балуева Ольга Матвейчук опровергла информацию о том, что актера не пустили в самолет из-за опьянения. По словам директора, Балуев просто не успевал на рейс, поэтому ему пришлось поменять билеты и вылететь из Калининграда в Москву днем позже.

«В общем, я поняла, что он опоздал на этот рейс. Во-первых, он поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд, в 19.20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась почему он еще не в самолете? А следующий самолет — ну там в 20 часов. То есть он на свой рейс просто опоздал», — сообщила Матвейчук.

Из случившегося не стали раздувать скандал, заметила она. Известному актеру спокойно поменяли билет на завтрашний рейс, и он ушел отдыхать, передает телеканал 360.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что известного актера Александра Балуева сняли с рейса в аэропорту Калининграда из-за сильного алкогольного опьянения. Балуев якобы уже прошел досмотр, но в зоне ожидания посадки на рейс к нему подошли сотрудники полиции и после короткого разговора вышли вместе с ним из помещения.