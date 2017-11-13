В Саранске обрушилась новостройка, под завалами жертвы. ВИДЕО

17:22 13 ноября 2017 0

Спасатели достают рабочих из-под завалов Фото: Life Shot

В Саранске обрушился строящийся дом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько рабочих находятся под завалами.

Как сообщает «Интерфакс», во время строительства жилого дома обрушился лестничный пролет. ЧП произошло на улице Фурманова, 16-А. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

Напомним, 9 сентября в Ижевске обрушился угловой подъезд девятиэтажки. Погибли семь человек. Как выяснилось, виновником трагедии стал местный житель, который намеренно открыл газ и устроил взрыв. Он объяснил, что «услышал в голове голоса» и решил таким образом их заглушить.