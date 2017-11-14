10:00 14 ноября 2017 0

14 ноября обновление станет доступно для пользователей Фото: TechCrunch /Flickr

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию с курорта, где он в одних плавках, и породил волну новых мемов. Сам программист объяснил публикацию «хитрой попыткой» отвлечь внимание пользователей от сорванных сроков по обновлению Telegram.

Дуров на прошлой неделе анонсировал множественные нововведения в Telegram. Однако американская компания Apple задержала выход новых настроек. По словам Дурова, специалисты до сих пор «возятся» с программой, пишет агентство Nation News. Программист ожидает, что 14 ноября обновление станет доступно для пользователей.

Фотография, которую приложил Дуров, быстро разошлась на мемы. Одни шутники изобразили Дурова в образе призывника в военкомате, другие припомнили ему список вещей, от которых нужно отказаться, и заменили все пункты на части гардероба, пишет телеканал 360. Третьи указали, что такими фотографиями Дуров «принижает свои таланты».

В августе 2017-го Павел Дуров уже публиковал свое фото с обнаженным торсом. Создатель «ВКонтакте» тогда объяснил, что таким образом он решил поддержать президента России Владимира Путина.