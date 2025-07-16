Москвичи массово жалуются на сбой в интернете

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В Москве зарегистрирован сбой в сети интернет
В Москве зарегистрирован сбой в сети интернет Фото:

Жители Москвы массово столкнулись с перебоями в работе интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector. За последние сутки поступило более 11,7 тысячи жалоб на различные сбои, из которых подавляющее большинство связано с общим отсутствием доступа к интернету.

«Жалоб — умеренно (час: 1004; сутки: 11795)», — следует из данных сервиса. Примерно 93% жалоб связано с отсутствием доступа к интернету.

Помимо полного отсутствия связи, пользователи также сообщали о трудностях при работе с мобильным приложением (4% жалоб). Также ошибки возникали с  личным кабинетом (1%). 

В Москве регистрируют сбой в работе интернета
В Москве регистрируют сбой в работе интернета
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Жители Москвы массово столкнулись с перебоями в работе интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector. За последние сутки поступило более 11,7 тысячи жалоб на различные сбои, из которых подавляющее большинство связано с общим отсутствием доступа к интернету. «Жалоб — умеренно (час: 1004; сутки: 11795)», — следует из данных сервиса. Примерно 93% жалоб связано с отсутствием доступа к интернету. Помимо полного отсутствия связи, пользователи также сообщали о трудностях при работе с мобильным приложением (4% жалоб). Также ошибки возникали с  личным кабинетом (1%). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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