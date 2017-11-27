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27 ноября 2017
26 ноября 2017
09:00  27 ноября 2017 0

Пьяный штурм Луганска, вина учебника в скандале вокруг бундестага, популярность«Матильды» в Британии. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя
Билетов на один показ не хватило.Фото: Анна Майорова © URA.RU

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«URA.RU» узнало подробности неудавшегося украинского «штурма» под Луганском. Командир, который повел группу военных на вторжение в ЛНР и который, в последствии, погиб первым, был пьян. Он угрожал своим подчиненным и был одержим кровавой местью.

Накануне Борис Титов сообщил о своем намерении баллотироваться в президенты. Читайте в нашем материале мнение экспертов о том, предстоит ли Титову борьба с Собчак и каковы его электоральные перспективы и политические амбиции.

Минфин пообещал рост реальной заработной платы в 2018 году. Причем у бюджетников процент прироста ожидается в 2-3 раза больше. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

Дмитрий Кисилев считает, что в скандале вокруг школьника из Ямала виноват учебник истории, а сам мальчик — жертва. По мнению журналиста в учебнике, который одобрен министерством образования, «ноль эмоций», так что и от парня требовать нечего. Ранее Владимир Познер заступился за школьника, сказав, что травля — показательный момент для состояния нынешней российской журналистики.

Новость о «родном-не родном» русском языке вызвала бурное обсуждение среди наших читателей. Почитайте экспертные мнения филологов о том, как это разделяет общество и почему это все «чиновничья уловка».

«Матильда» в Великобритании чудовищно популярна. На закрытии Недели российского кино её показали дважды! Алексей Учитель очень доволен.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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