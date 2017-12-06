16:11 06 декабря 2017 0

Запись со снимком из вагона стала популярной в Сети Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалист по коммуникациям Оксана Королева опубликовала снимок из московского метро, ставший хитом в соцсетях. На фото сразу несколько человек в вагоне читают книги или прессу. Записью уже поделились почти 23 тысячи раз.

«Москва. Понедельник. Час-пик. Фиолетовая ветка метро», — подписала она запись. Под постом появились около 300 комментариев, в том числе их оставляют и иностранные друзья девушки. Некоторые предположили, что у россиян нет денег на смартфоны, либо в вагоне просто сломался Wi-Fi.

Русскоязычные подписчики в свою очередь заявляют, что Россия — одна из самых читающих стран. «Здорово! Как читали 40 лет назад, так читают и теперь!!! И что заметила я — все больше пассажиров именно С КНИГАМИ в метро, а не с гаджетами!» — отметила одна из девушек. Иностранцам пояснили, что утром в метро студенты готовятся к лекциям или экзаменам. «Впервые слет любителей антикварных книг проходит в вагоне метро!» — приводит шутку фолловера девушки канал 360.

В то же время ряд комментаторов усомнились, что кадр действительно сделан в час-пик, когда вагоны метро забиты людьми.