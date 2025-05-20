В Британии умер экс-телохранитель принцессы Дианы

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Принцесса Диана лично благодарила телохранителя за помощь и поддержку
Принцесса Диана лично благодарила телохранителя за помощь и поддержку Фото:

В Британии скончался Ли Сансум — бывший офицер королевской военной полиции и телохранитель принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Бывший телохранитель принцессы Дианы, который защищал принца Уильяма и принца Гарри, умер в возрасте 63 лет», — пишет Daily Mail. Ли Сансум скончался от сердечного приступа у своего дома. О трагедии сообщила его супруга, Кейт, отметив в соцсетях, что Ли был «героем и самым удивительным человеком» для своей семьи и окружающих.

Ли Сансум особую известность получил после отпуска Дианы с детьми на французском курорте Сен-Тропе летом 1997 года. Тогда он был в составе охраны семьи Аль-Файед, владельцев отеля Ritz и универмага Harrods. В своих мемуарах «Телохранитель» Ли Сансум вспоминал, что провел с Дианой и ее сыновьями «волшебные 10 дней» на вилле Аль-Файеда. Принцесса лично поблагодарила бодигарда за помощь и поддержку, оставив ему трогательное письмо с признательностью за заботу и профессионализм. Сансум был одним из тех, кто мог оказаться в автомобиле с Дианой и Доди Аль-Файедом в ночь их гибели. По его словам, он и другие члены охраны тянули жребий, чтобы определить, кто поедет с парой.

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В Британии скончался Ли Сансум — бывший офицер королевской военной полиции и телохранитель принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Daily Mail. «Бывший телохранитель принцессы Дианы, который защищал принца Уильяма и принца Гарри, умер в возрасте 63 лет», — пишет Daily Mail. Ли Сансум скончался от сердечного приступа у своего дома. О трагедии сообщила его супруга, Кейт, отметив в соцсетях, что Ли был «героем и самым удивительным человеком» для своей семьи и окружающих. Ли Сансум особую известность получил после отпуска Дианы с детьми на французском курорте Сен-Тропе летом 1997 года. Тогда он был в составе охраны семьи Аль-Файед, владельцев отеля Ritz и универмага Harrods. В своих мемуарах «Телохранитель» Ли Сансум вспоминал, что провел с Дианой и ее сыновьями «волшебные 10 дней» на вилле Аль-Файеда. Принцесса лично поблагодарила бодигарда за помощь и поддержку, оставив ему трогательное письмо с признательностью за заботу и профессионализм. Сансум был одним из тех, кто мог оказаться в автомобиле с Дианой и Доди Аль-Файедом в ночь их гибели. По его словам, он и другие члены охраны тянули жребий, чтобы определить, кто поедет с парой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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