В Британии умер экс-телохранитель принцессы Дианы

В Британии скончался Ли Сансум — бывший офицер королевской военной полиции и телохранитель принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Бывший телохранитель принцессы Дианы, который защищал принца Уильяма и принца Гарри, умер в возрасте 63 лет», — пишет Daily Mail. Ли Сансум скончался от сердечного приступа у своего дома. О трагедии сообщила его супруга, Кейт, отметив в соцсетях, что Ли был «героем и самым удивительным человеком» для своей семьи и окружающих.
Ли Сансум особую известность получил после отпуска Дианы с детьми на французском курорте Сен-Тропе летом 1997 года. Тогда он был в составе охраны семьи Аль-Файед, владельцев отеля Ritz и универмага Harrods. В своих мемуарах «Телохранитель» Ли Сансум вспоминал, что провел с Дианой и ее сыновьями «волшебные 10 дней» на вилле Аль-Файеда. Принцесса лично поблагодарила бодигарда за помощь и поддержку, оставив ему трогательное письмо с признательностью за заботу и профессионализм. Сансум был одним из тех, кто мог оказаться в автомобиле с Дианой и Доди Аль-Файедом в ночь их гибели. По его словам, он и другие члены охраны тянули жребий, чтобы определить, кто поедет с парой.
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