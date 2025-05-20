Стало известно, почему Зеленский пришел в ярость после разговора Путина и Трампа

Аналитик Меркурис: Зеленский был в ярости из-за разговора Путина и Трампа
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Зеленский недоволен решением США не вводить санкции против России
Зеленский недоволен решением США не вводить санкции против России Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вызвал ярость у Владимира Зеленского. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Зеленский рассчитывал на более решительную поддержку США.

«Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их (Европейских лидеров. — Прим. Ред.) о звонке, и что они были ошеломлены. <...> Зеленский также был в ярости, ведь он не получил получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал», — сообщил Меркурис в своем youtube-канале. Он добавил, что украинский президент рассчитывал на введение санкций против РФ. 

Он отметил, что разговор Трампа и Путина, длившийся более двух часов, вызвал недовольство не только у Зеленского, но и у европейских лидеров, чьи планы по Украине оказались под вопросом. Аналитик подчеркнул, что президенты России и США продемонстрировали «гармонию» в диалоге, что противоречит ожиданиям Киева и его союзников.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 19 мая 2025 года, стал третьим контактом лидеров двух стран с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года и привлек внимание мировой общественности. Основной темой обсуждения стали итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.

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Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вызвал ярость у Владимира Зеленского. Такое мнение выразил  британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Зеленский рассчитывал на более решительную поддержку США. «Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их (Европейских лидеров. — Прим. Ред.) о звонке, и что они были ошеломлены. <...> Зеленский также был в ярости, ведь он не получил получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал», — сообщил Меркурис в своем youtube-канале. Он добавил, что украинский президент рассчитывал на введение санкций против РФ.  Он отметил, что разговор Трампа и Путина, длившийся более двух часов, вызвал недовольство не только у Зеленского, но и у европейских лидеров, чьи планы по Украине оказались под вопросом. Аналитик подчеркнул, что президенты России и США продемонстрировали «гармонию» в диалоге, что противоречит ожиданиям Киева и его союзников. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 19 мая 2025 года, стал третьим контактом лидеров двух стран с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года и привлек внимание мировой общественности.  Основной темой обсуждения стали итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.
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