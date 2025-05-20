Опубликовано «предсказание» Жириновского о переговорах Путина и Трампа

В сети появилось предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сделанное в 2019 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Жириновский утверждал, что Путин и Трамп смогут достичь договоренности по вопросу Украины.
«Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Такая договоренность будет предусматривать признание США российского суверенитета над Новороссией, заявил основатель ЛДПР», — заявил Жириновский, фрагмент его речи приводится в telegram-канале блогера Кирилла Федорова. Политик отметил, что в результате Трамп получит возможность наладить диалог с Россией, продолжая при этом оказывать давление на Европу, к которой он испытывает неприязнь.
Телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся 19 мая. По завершении переговоров российский президент дал официальный комментарий для средств массовой информации. По словам Владимира Путина, беседа продолжалась свыше двух часов, проходила в атмосфере откровенности и была насыщена содержательными и конструктивными обсуждениями. В свою очередь, после завершения разговора Дональд Трамп объявил о своем решении воздержаться от введения новых санкций в отношении России, подчеркнув, что это создает возможности для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта.
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