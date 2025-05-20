В Испании произошел масштабный сбой в работе связи и мобильного интернета

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В Испании из-за неудачного апдейта, сотни людей остались без связи
В Испании из-за неудачного апдейта, сотни людей остались без связи Фото:

В Испании произошел масштабный сбой в работе мобильной связи и интернета, который затронул пользователей крупнейших операторов страны. Об этом сообщает издание LBC. По информации источника, проблемы с доступом к услугам связи зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью, Бильбао и Малагу.

«По всей Испании вышли из строя все сети мобильной связи, и это произошло всего через четыре недели после того, как в стране произошли общенациональные отключения электроэнергии», — сообщило LBC. Отмечается, что сбой затронул инфраструктуру ведущих операторов, таких как Movistar, Orange, Vodafone и O2.

Пользователи мобильных операторов столкнулись с невозможностью совершать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также использовать мобильный интернет из-за масштабного сбоя, начавшегося примерно в пять часов утра. Как сообщает LBC, причиной перебоев стала неудачная попытка обновления сети, проведенная компанией Telefonica.

В то же время стало известно о  похожей аварии в соседней Северной Македонии, где перебои в работе энергосети привели к отключению электричества в ряде крупных городов. Причиной стало высокое напряжение в региональной переносной электросети, передает RT. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство, Болгария направила помощь пострадавшим регионам.

Ранее произошло масштабное отключение электроэнергии в Испании, Португалии и Франции, парализовав работу метро, железных дорог и систем связи, а также оставив миллионы людей без базовых услуг. Испанское министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электричества, передает «Национальная служба Новостей». Экономические потери стран из-за массового отключения электроэнергии могут составлять от 100 до 200 миллионов евро в сутки, передает «Общественная служба новостей».

На устранение неполадок понадобилось несколько часов. Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение засекретить часть материалов, связанных с расследованием крупного отключения электроэнергии, которое произошло 28 апреля и охватило почти всю территорию Пиренейского полуострова, передает 360.ru.

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В Испании произошел масштабный сбой в работе мобильной связи и интернета, который затронул пользователей крупнейших операторов страны. Об этом сообщает издание LBC. По информации источника, проблемы с доступом к услугам связи зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью, Бильбао и Малагу. «По всей Испании вышли из строя все сети мобильной связи, и это произошло всего через четыре недели после того, как в стране произошли общенациональные отключения электроэнергии», — сообщило LBC. Отмечается, что сбой затронул инфраструктуру ведущих операторов, таких как Movistar, Orange, Vodafone и O2. Пользователи мобильных операторов столкнулись с невозможностью совершать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также использовать мобильный интернет из-за масштабного сбоя, начавшегося примерно в пять часов утра. Как сообщает LBC, причиной перебоев стала неудачная попытка обновления сети, проведенная компанией Telefonica. В то же время стало известно о  похожей аварии в соседней Северной Македонии, где перебои в работе энергосети привели к отключению электричества в ряде крупных городов. Причиной стало высокое напряжение в региональной переносной электросети, передает RT. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство, Болгария направила помощь пострадавшим регионам. Ранее произошло масштабное отключение электроэнергии в Испании, Португалии и Франции, парализовав работу метро, железных дорог и систем связи, а также оставив миллионы людей без базовых услуг. Испанское министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электричества, передает «Национальная служба Новостей». Экономические потери стран из-за массового отключения электроэнергии могут составлять от 100 до 200 миллионов евро в сутки, передает «Общественная служба новостей». На устранение неполадок понадобилось несколько часов. Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение засекретить часть материалов, связанных с расследованием крупного отключения электроэнергии, которое произошло 28 апреля и охватило почти всю территорию Пиренейского полуострова, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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