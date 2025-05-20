В Эстонии заявили, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

ERR: РФ освободила якобы задержанный нефтяной танкер
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Россия освободила якобы задержанное судно, пишут СМИ (архивное фото)
Россия освободила якобы задержанное судно, пишут СМИ (архивное фото) Фото:

Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, который ранее, по утверждению эстонских властей, был задержан в российских территориальных водах. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на свои источники и сервисы отслеживания судов.

«Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ», — говорится в публикации. Эстонская сторона утверждала, что судно под флагом Либерии было остановлено российскими пограничниками. Согласно ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива и после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд.

По сведениям телерадиокомпании, вечером 18 мая Green Admire покинул российские территориальные воды и взял курс на Роттердам. При этом сервис Marinetraffic отображал судно в Финском заливе по другим координатам. Власти России официально ситуацию не комментировали.

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Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, который ранее, по утверждению эстонских властей, был задержан в российских территориальных водах. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на свои источники и сервисы отслеживания судов. «Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ», — говорится в публикации. Эстонская сторона утверждала, что судно под флагом Либерии было остановлено российскими пограничниками. Согласно ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива и после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. По сведениям телерадиокомпании, вечером 18 мая Green Admire покинул российские территориальные воды и взял курс на Роттердам. При этом сервис Marinetraffic отображал судно в Финском заливе по другим координатам. Власти России официально ситуацию не комментировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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