В Эстонии заявили, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, который ранее, по утверждению эстонских властей, был задержан в российских территориальных водах. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на свои источники и сервисы отслеживания судов.
«Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ», — говорится в публикации. Эстонская сторона утверждала, что судно под флагом Либерии было остановлено российскими пограничниками. Согласно ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива и после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд.
По сведениям телерадиокомпании, вечером 18 мая Green Admire покинул российские территориальные воды и взял курс на Роттердам. При этом сервис Marinetraffic отображал судно в Финском заливе по другим координатам. Власти России официально ситуацию не комментировали.
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