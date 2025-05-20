Уехавший из России Панин* обратился с просьбой к жителям США

Панин* попросил прощения у поклонников за отмену спектакля «Скамейка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Панин извинился за срыв спектакля в США
Панин извинился за срыв спектакля в США Фото:

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, принес извинения за отмену спектакля «Скамейка» в Филадельфии. Он объявил о планах повторить постановку и попросил зрителей поддержать проект.

«За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — написал Панин, объясняя, что спектакль был сорван из-за действий его коллеги Ольги Демидовой, а организаторы не извинились перед зрителями. Его слова передает Общественная Служба Новостей. Он призвал поклонников отметиться на сайте, чтобы показать интерес к новой попытке постановки, заверив, что пока не требуется покупать билеты.

Ранее Панин заявил о желании вернуться в свою родную деревню в России. Об этом он рассказал в интервью, размещенном в социальных сетях. По словам актера, он испытывает ностальгию по местам, где прошло его детство, а также выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве.

*Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, принес извинения за отмену спектакля «Скамейка» в Филадельфии. Он объявил о планах повторить постановку и попросил зрителей поддержать проект. «За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — написал Панин, объясняя, что спектакль был сорван из-за действий его коллеги Ольги Демидовой, а организаторы не извинились перед зрителями. Его слова передает Общественная Служба Новостей. Он призвал поклонников отметиться на сайте, чтобы показать интерес к новой попытке постановки, заверив, что пока не требуется покупать билеты. Ранее Панин заявил о желании вернуться в свою родную деревню в России. Об этом он рассказал в интервью, размещенном в социальных сетях. По словам актера, он испытывает ностальгию по местам, где прошло его детство, а также выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве. *Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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