Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, принес извинения за отмену спектакля «Скамейка» в Филадельфии. Он объявил о планах повторить постановку и попросил зрителей поддержать проект.
«За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — написал Панин, объясняя, что спектакль был сорван из-за действий его коллеги Ольги Демидовой, а организаторы не извинились перед зрителями. Его слова передает Общественная Служба Новостей. Он призвал поклонников отметиться на сайте, чтобы показать интерес к новой попытке постановки, заверив, что пока не требуется покупать билеты.
Ранее Панин заявил о желании вернуться в свою родную деревню в России. Об этом он рассказал в интервью, размещенном в социальных сетях. По словам актера, он испытывает ностальгию по местам, где прошло его детство, а также выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве.
*Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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