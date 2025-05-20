Axios: Трамп пообещал не вводить санкции против России

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Трамп не хочет вводить санкции против РФ
Трамп не хочет вводить санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам Европейского Союза, что Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкции против Российской Федерации. По информации издания Axios, такое заявление он озвучил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Трамп сказал, что не считает это (введение санкций против РФ — прим. URA.RU)  хорошей идеей», — сообщили Axios информированные источники. Уточняется, что это был ответ президента США именно на запрос европейских лидеров о санкциях против России.

Как отмечает издание, Трамп создал впечатление, что он приближается к полному отказу от вопроса введения санкций против РФ. Он также добавил, что предпочитает путь переговоров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным подчеркнул свое нежелание вводить новые антироссийские санкции, несмотря на подготовленный законопроект. По его словам, Трамп заявил о поддержке диалога и стремлении к договоренностям, а также отметил потенциал для расширения экономического сотрудничества между США и Россией.

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Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам Европейского Союза, что Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкции против Российской Федерации. По информации издания Axios, такое заявление он озвучил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Трамп сказал, что не считает это (введение санкций против РФ — прим. URA.RU)  хорошей идеей», — сообщили Axios информированные источники. Уточняется, что это был ответ президента США именно на запрос европейских лидеров о санкциях против России. Как отмечает издание, Трамп создал впечатление, что он приближается к полному отказу от вопроса введения санкций против РФ. Он также добавил, что предпочитает путь переговоров. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным подчеркнул свое нежелание вводить новые антироссийские санкции, несмотря на подготовленный законопроект. По его словам, Трамп заявил о поддержке диалога и стремлении к договоренностям, а также отметил потенциал для расширения экономического сотрудничества между США и Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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