Чиновницу в Орске обвинили в махинациях с паводковыми выплатами

В Советском суде Орска началось рассмотрение уголовного дела против бывшей главы района Юлии Бедной. Экс-чиновница подозревается в мошенничестве с компенсационными выплатами, предназначенными для пострадавших от масштабного паводка в Оренбургской области весной 2024 года. Об этом сообщает суд.
«В Советском районном суде Орска началось рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Орска, ранее исполнявшей обязанности главы района, которая обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат», — пишет РИА Новости, ссылаясь на релиз суда. Чиновнице инкриминируется незаконное получение 600 тысяч рублей из бюджета.
После чрезвычайной ситуации Бедная и ее супруг арендовали дом, где хранили имущество на время ремонта основного жилья. Во время паводка арендованный дом оказался затоплен. Владея информацией о порядке получения выплат, чиновница поручила супругу оформить справку о якобы постоянном проживании в затопленном доме. Документ был предоставлен в межведомственную комиссию, что позволило получить компенсацию за утраченное имущество. Судебное заседание отложили до 22 мая для обеспечения явки свидетелей. Окончательное решение по делу пока не принято.
Юлия Бедная руководила Советским районом Орска с ноября 2024 по март 2025 года. В настоящее время, она занимает пост первого заместителя главы района и курирует работы по ремонту муниципального жилья, санитарной очистке, озеленению и содержанию дорог. Также Бедная возглавляет районную противопаводковую комиссию.
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