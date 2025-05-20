В Севастополе завели дело о хищении свыше 176 млн рублей на гособоронзаказе

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СК завел дело о хищении на гособоронзаказе
СК завел дело о хищении на гособоронзаказе Фото:

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, подозреваемого в хищении более 176 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает следственный комитет.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По данным следствия, в 2023–2024 годах Министерство обороны РФ заключило с Бойчуком контракты на поставку древесины для нужд гособоронзаказа. Эти действия привели к значительному ущербу бюджету и подрыву выполнения оборонных задач.

По ходатайству военного следователя суд избрал для Бойчука меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

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В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, подозреваемого в хищении более 176 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает следственный комитет. «Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По данным следствия, в 2023–2024 годах Министерство обороны РФ заключило с Бойчуком контракты на поставку древесины для нужд гособоронзаказа. Эти действия привели к значительному ущербу бюджету и подрыву выполнения оборонных задач. По ходатайству военного следователя суд избрал для Бойчука меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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