В Севастополе завели дело о хищении свыше 176 млн рублей на гособоронзаказе

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, подозреваемого в хищении более 176 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает следственный комитет.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. По данным следствия, в 2023–2024 годах Министерство обороны РФ заключило с Бойчуком контракты на поставку древесины для нужд гособоронзаказа. Эти действия привели к значительному ущербу бюджету и подрыву выполнения оборонных задач.
По ходатайству военного следователя суд избрал для Бойчука меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.
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