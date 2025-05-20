Бодибилдера во Львове дисквалифицировали за русскую музыку на соревнованиях

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Во Львове чемпионат по бодибилдингу закончился скандалом из-за русской песни
Во Львове чемпионат по бодибилдингу закончился скандалом из-за русской песни Фото:

Бодибилдера из Днепра дисквалифицировали за использование российской музыки во время выступления на чемпионате по бодибилдингу во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе федерации WABBA UKRAINE, которая организовывала соревнования. Также в федерации заявили, что теперь будут заранее проверять музыкальное сопровождение всех участников.

«Результаты выступления атлета, во время которого прозвучала русскоязычная песня, аннулированы», — говорится в сообщении федерации. Федерацией также был принят «ряд дополнительных организационных решений», чтобы избежать подобного в будущем.

Там также подчеркнули, что теперь все композиции, которые участники планируют использовать в своих номерах, будут проверяться перед выходом на сцену. «В регламент соревнований внесены изменения, четко запрещающие использование музыкального сопровождения на [русском языке] в произвольных программах», — заявлено в общении WABBA UKRAINE.

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Бодибилдера из Днепра дисквалифицировали за использование российской музыки во время выступления на чемпионате по бодибилдингу во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе федерации WABBA UKRAINE, которая организовывала соревнования. Также в федерации заявили, что теперь будут заранее проверять музыкальное сопровождение всех участников. «Результаты выступления атлета, во время которого прозвучала русскоязычная песня, аннулированы», — говорится в сообщении федерации. Федерацией также был принят «ряд дополнительных организационных решений», чтобы избежать подобного в будущем. Там также подчеркнули, что теперь все композиции, которые участники планируют использовать в своих номерах, будут проверяться перед выходом на сцену. «В регламент соревнований внесены изменения, четко запрещающие использование музыкального сопровождения на [русском языке] в произвольных программах», — заявлено в общении WABBA UKRAINE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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