Ушаков: Трамп восхитился победой русских в Великой Отечественной войне

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Трамп глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне
Трамп глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне Фото:

Президент США Дональд Трамп восхитился Победой русских в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Президент США в прошедшем разговоре с Путиным выразил глубокое восхищение тем, какой ценой была завоевана эта Победа», – заявил Ушаков. Российский президент провел телефонный разговор с главой США 19 мая.

По завершении беседы Путин выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп восхитился Победой русских в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. «Президент США в прошедшем разговоре с Путиным выразил глубокое восхищение тем, какой ценой была завоевана эта Победа», – заявил Ушаков. Российский президент провел телефонный разговор с главой США 19 мая. По завершении беседы Путин выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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