Ушаков: Трамп восхитился победой русских в Великой Отечественной войне

Президент США Дональд Трамп восхитился Победой русских в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«Президент США в прошедшем разговоре с Путиным выразил глубокое восхищение тем, какой ценой была завоевана эта Победа», – заявил Ушаков. Российский президент провел телефонный разговор с главой США 19 мая.
По завершении беседы Путин выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.