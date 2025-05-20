Глава ЛДПР Слуцкий: процент по ипотеке в России — лучшая пропаганда чайлдфри*

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Слуцкий выступил против блокировки «Гарри Поттера» и «Игры престолов» за пропаганду чайлдфри*
Слуцкий выступил против блокировки «Гарри Поттера» и «Игры престолов» за пропаганду чайлдфри* Фото:

Высокие процентные ставки по ипотеке являются главной причиной падения рождаемости в России, так как семьи не могут позволить себе жилье. Такое мнение выразил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жилье. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны», — заявил Слуцкий в комментарии Daily Storm. По его словам, они действуют как «лучшая пропаганда чайлдфри» (запрещена в РФ), в отличие от западных сериалов, которые Роскомнадзор планирует запретить за пропаганду отказа от детей.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор намерен ввести запрет на распространение таких произведений, как «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Секс в большом городе» и других, где персонажи сознательно отказываются от рождения детей. Однако ведомство официально опровергло эти сообщения.

Закон, запрещающий распространение идеологии осознанного отказа от деторождения через средства массовой информации, интернет, кинематограф и рекламу вступил 4 декабря 2024 года. В рамках реализации данного законодательства Министерство культуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащим элементы пропаганды чайлдфри.

*пропаганда чайлдфри запрещена в РФ

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Высокие процентные ставки по ипотеке являются главной причиной падения рождаемости в России, так как семьи не могут позволить себе жилье. Такое мнение выразил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.  «Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жилье. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны», — заявил Слуцкий в комментарии Daily Storm. По его словам, они действуют как «лучшая пропаганда чайлдфри» (запрещена в РФ), в отличие от западных сериалов, которые Роскомнадзор планирует запретить за пропаганду отказа от детей. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор намерен ввести запрет на распространение таких произведений, как «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Секс в большом городе» и других, где персонажи сознательно отказываются от рождения детей. Однако ведомство официально опровергло эти сообщения. Закон, запрещающий распространение идеологии осознанного отказа от деторождения через средства массовой информации, интернет, кинематограф и рекламу вступил 4 декабря 2024 года. В рамках реализации данного законодательства Министерство культуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащим элементы пропаганды чайлдфри. *пропаганда чайлдфри запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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