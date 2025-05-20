«Крупная победа»: европейские чиновники отреагировали на разговор Путина и Трампа

Европейские дипломаты и официальные лица расценили телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом как значительную дипломатическую победу для Москвы. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Европейские официальные лица заявили, что телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера», — пишет Financial Times со ссылкой на источники в ЕС. По мнению европейских чиновников, сам факт прямого диалога между президентами России и США в обход европейских партнеров усиливает позиции Кремля на международной арене.
Высокопоставленные представители ЕС выразили обеспокоенность возможным сокращением поддержки Украины со стороны США. Один из дипломатов подчеркнул, что после состоявшихся переговоров Трамп может постепенно отходить от активной поддержки Киева, что приведет к возложению основной ответственности за помощь Украине на Европейский союз.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Как сообщил президент России, обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине. Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом по возможному будущему мирному договору. После разговора с Путиным Дональд Трамп заявил о намерении не вводить новые санкции против России, объяснив это шансом на урегулирование украинского кризиса.
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