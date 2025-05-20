Mash: сатирик Лион Измайлов победил рак спустя пять лет лечения

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Сатирик Лион Измайлов победил рак, его убрали из реестра онкобольных
Сатирик Лион Измайлов победил рак, его убрали из реестра онкобольных Фото:

Российский сатирик и законодатель стендапа Лион Измайлов победил онкологическое заболевание после пяти лет лечения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что 85-летний артист был исключен из реестра онкобольных после успешного завершения терапии.

«Законодатель стендапа в РФ и легендарный сатирик Лион Измайлов победил рак», — сообщил Mash. Отмечается, что сатирика убрали из реестра онкобольных.

Диагноз «рак кожи на ранней стадии» был поставлен Измайлову еще в 2020 году. Сатирик строго следовал предписаниям врачей и прошел необходимый курс лечения.

Лион Измайлов (настоящая фамилия — Поляк) — советский и российский писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий, а также инженер-конструктор. Родился он 5 мая 1940 года в Москве. 

В 1967 году окончил Московский авиационный институт, получив квалификацию инженера-конструктора. В период учебы он активно участвовал в самодеятельности, и именно тогда взял себе творческий псевдоним Измаилов.

Измайлов стал выступать на эстраде как юморист в 1979 году. Также он был трижды удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» («Клуба 12 стульев»).

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Российский сатирик и законодатель стендапа Лион Измайлов победил онкологическое заболевание после пяти лет лечения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что 85-летний артист был исключен из реестра онкобольных после успешного завершения терапии. «Законодатель стендапа в РФ и легендарный сатирик Лион Измайлов победил рак», — сообщил Mash. Отмечается, что сатирика убрали из реестра онкобольных. Диагноз «рак кожи на ранней стадии» был поставлен Измайлову еще в 2020 году. Сатирик строго следовал предписаниям врачей и прошел необходимый курс лечения. Лион Измайлов (настоящая фамилия — Поляк) — советский и российский писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий, а также инженер-конструктор. Родился он 5 мая 1940 года в Москве.  В 1967 году окончил Московский авиационный институт, получив квалификацию инженера-конструктора. В период учебы он активно участвовал в самодеятельности, и именно тогда взял себе творческий псевдоним Измаилов. Измайлов стал выступать на эстраде как юморист в 1979 году. Также он был трижды удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» («Клуба 12 стульев»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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