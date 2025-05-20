Дмитриев раскрыл планы Запада после переговоров Путина и Трампа

Дмитриев: Запад прилагает титанические усилия, чтобы помешать диалогу РФ и США
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Дмитриев заявил, что Запад пытается сорвать диалог России и США
Дмитриев заявил, что Запад пытается сорвать диалог России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Западные политики и СМИ прилагают «титанические усилия», чтобы помешать конструктивному диалогу между Россией и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. По его мнению, телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал «истерику» в Европе из-за сбалансированной позиции администрации Трампа. 

Между лидерами 19 мая состоялся телефонный разговор. По итогам беседы глава российского государства сделал заявление для представителей СМИ. Россия выразила готовность к обсуждению меморандума с Украиной, предусматривающего, в том числе, прекращение огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сроки подготовки документа не определены, поскольку «дьявол кроется в деталях».

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Западные политики и СМИ прилагают «титанические усилия», чтобы помешать конструктивному диалогу между Россией и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. «Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. По его мнению, телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал «истерику» в Европе из-за сбалансированной позиции администрации Трампа.  Между лидерами 19 мая состоялся телефонный разговор. По итогам беседы глава российского государства сделал заявление для представителей СМИ. Россия выразила готовность к обсуждению меморандума с Украиной, предусматривающего, в том числе, прекращение огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сроки подготовки документа не определены, поскольку «дьявол кроется в деталях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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