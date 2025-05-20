Дмитриев раскрыл планы Запада после переговоров Путина и Трампа

Западные политики и СМИ прилагают «титанические усилия», чтобы помешать конструктивному диалогу между Россией и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. По его мнению, телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал «истерику» в Европе из-за сбалансированной позиции администрации Трампа.
Между лидерами 19 мая состоялся телефонный разговор. По итогам беседы глава российского государства сделал заявление для представителей СМИ. Россия выразила готовность к обсуждению меморандума с Украиной, предусматривающего, в том числе, прекращение огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сроки подготовки документа не определены, поскольку «дьявол кроется в деталях».
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