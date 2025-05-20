Британия ввела санкции против российских судов с необычными названиями. В него попали корабли, которые, по данным источника, относятся к так называемому «теневому флоту» РФ. Среди которых: «Начос», «Нарцисс» и «Кора головного мозга». Список размещен на сайте правительства.
Санкции были введены против суден с названиями «Жажда мести», «Начос», «Нарцисс», а также «Кора головного мозга» и «Оливковое». Также сообщается, что под ограничения попали суда с названиями «Далее» и «Весенняя удача». В отличие от традиционной практики называть суда в честь городов, известных личностей или дам, российские корабли из санкционного списка получили весьма своеобразные имена.
Ранее Европейский союз одобрил введение 17-го пакета санкций в отношении России, который распространился примерно на 200 судов, относящихся к так называемому «теневому флоту». Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, новые ограничительные меры также направлены на борьбу с предполагаемыми гибридными угрозами и обеспечение защиты прав человека, передает RT.
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