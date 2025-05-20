Бельгия захотела отправить войска на Украину в момент начала перемирия

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Отправка военных возможна только в случае установления перемирия
Отправка военных возможна только в случае установления перемирия Фото:

Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину после перемирия. Заявление сделал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Мы готовы в составе „коалиции желающих“ вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал Франкен на фоне встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе. Министр уточнил, что отправка военных возможна только в случае установления перемирия и прекращения активных боевых действий.

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Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину после перемирия. Заявление сделал министр обороны Бельгии Тео Франкен. «Мы готовы в составе „коалиции желающих“ вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал Франкен на фоне встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе. Министр уточнил, что отправка военных возможна только в случае установления перемирия и прекращения активных боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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