Бывший советский вратарь из Латвии выступил против возвращения россиян на ЧМ и ОИ

Бывший вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Ирбе выступил против допуска российских национальных команд к участию в мировых спортивных турнирах на фоне текущего конфликта в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано финским изданием Iltalehti.
«Они должны ответить за содеянное, прежде чем смогут вернуться к международным соревнованиям. Реальная политика в реальном мире, конечно, работает немного иначе. Я понимаю, что говорю о мире грез. В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду», — прокомментировал Ирбе. Он также выразил надежду на то, что другие люди согласятся с его мнением.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ.
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