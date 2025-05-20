Бывший советский вратарь из Латвии выступил против возвращения россиян на ЧМ и ОИ

Артур Ирбе выступил против возвращения российских хоккеистов на Олимпиаду и ЧМ
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Хоккейный вратарь из Латвии выступил против возвращения России на ЧМ и ОИ
Хоккейный вратарь из Латвии выступил против возвращения России на ЧМ и ОИ Фото:

Бывший вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Ирбе выступил против допуска российских национальных команд к участию в мировых спортивных турнирах на фоне текущего конфликта в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано финским изданием Iltalehti.

«Они должны ответить за содеянное, прежде чем смогут вернуться к международным соревнованиям. Реальная политика в реальном мире, конечно, работает немного иначе. Я понимаю, что говорю о мире грез. В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду», — прокомментировал Ирбе. Он также выразил надежду на то, что другие люди согласятся с его мнением.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ.

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Бывший вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Ирбе выступил против допуска российских национальных команд к участию в мировых спортивных турнирах на фоне текущего конфликта в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано финским изданием Iltalehti. «Они должны ответить за содеянное, прежде чем смогут вернуться к международным соревнованиям. Реальная политика в реальном мире, конечно, работает немного иначе. Я понимаю, что говорю о мире грез. В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду», — прокомментировал Ирбе. Он также выразил надежду на то, что другие люди согласятся с его мнением. Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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