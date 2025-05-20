Донецкая семья полгода прятала от ВСУ раненого солдата РФ

В районе Великой Новоселки Донецкой Народной Республики (ДНР) местная семья на протяжении полугода укрывала у себя раненого российского военнослужащего, который заблудился и случайно оказался на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила женщина, спасшая бойца.
По ее словам, ранним утром в дом в поселке Разлив постучал молодой человек в военной форме с автоматом. Он был ранен — осколки повредили ему пятку, и самостоятельно передвигаться боец не мог. Семья оказала ему первую медицинскую помощь. «Осколки вытаскивали ему, перебинтовывали, обрабатывали», — рассказала женщина в интервью ТАСС.
Ситуация осложнялась тем, что украинские военные находились буквально через один дом от укрытия. Иногда они заходили к соседям по разным предлогам, и семье приходилось проявлять максимальную осторожность. Российский солдат скрывался в подвале, чтобы не выдать себя. Семья переодела военнослужащего в гражданскую одежду, а его форму и военную обувь закопали во дворе.
В общей сложности российский военнослужащий провел в доме семьи около шести месяцев. Все это время ему помогали с питанием и уходом, несмотря на постоянную угрозу со стороны ВСУ и риски для всех членов семьи. Впоследствии дом, в котором прятался боец, был уничтожен в результате многочисленных ударов беспилотников. После этого российский солдат помог своей спасительнице и ее семье выбраться в тыл.
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