«Магнит» почти полностью выкупил продуктовый магазин для богатых

Ретейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета (81,55%) в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса». Бренд и управленческая команда «Азбуки вкуса» будут сохранены. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Ретейлер стал владельцем около 81,55% долей в уставном капитале „Азбуки вкуса“», — говорится в поступившем в РБК сообщении «Магнита». Сделка, анонсированная 30 апреля через дочернюю компанию АО «Тандер», была согласована ФАС 5 мая без замечаний к конкуренции. В собственность «Магнита» перешли 171 магазин «Азбуки вкуса» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также пять производственных площадок, выпускающих кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Кроме того, ретейлер получил три распределительных центра и склады общей площадью 47 тыс. кв. м, обеспечивающие логистику и онлайн-доставку. «Магнит» обязался сохранить бренд и управленческую команду «Азбуки вкуса», ограничив свое участие стратегическим управлением.
«Объединение с „Азбукой вкуса“ позволит нам усилить экспертизу в премиальном сегменте, готовой еде и компактных форматах магазинов, а мы, в свою очередь, поможем сети масштабировать онлайн-доставку и продолжить рост», — отметил генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский. Он подчеркнул, что интеграция сохранит уникальность «Азбуки вкуса» и откроет новые возможности для развития.
В апреле поступила информация о приобретении розничной сетью «Магнит» компании «Азбука вкуса», работающей в Москве и Санкт-Петербурге. По данным РБК, сумма сделки оценивается в диапазоне от 30 до 35 миллиардов рублей. Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков отметил, что после объединения торговых сетей роста цен не прогнозируется, поскольку они ориентированы на разные целевые аудитории и занимают отдельные ценовые сегменты рынка.
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