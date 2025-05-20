От дня полярника до праздника официантов: что отмечают 21 мая в России и мире

День полярника, клубники со сливками и чая отмечают 21 мая 2025 года
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Официанты по всему миру празднуют свой день 21 мая
Официанты по всему миру празднуют свой день 21 мая Фото:

На 21 мая выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России поздравляют полярников и военных переводчиков, по всему миру пьют чай и заедают клубникой со сливками, а в православных храмах вспоминают о святом Арсении Печорском. О том, какие праздники выпадают на 21 мая 2025 года — в материале URA.RU.

Праздники в России 21 мая 2025

День полярника

Российские полярники празднуют свой день 21 мая
Российские полярники празднуют свой день 21 мая
Фото:

В России 21 мая отмечается профессиональный праздник людей, чья жизнь связана с суровыми условиями Крайнего Севера и Антарктиды — День полярника. Дата выбрана не случайно: именно 21 мая 1937 года начала работу первая советская дрейфующая станция «Северный полюс-1», руководителем которой стал знаменитый исследователь Иван Дмитриевич Папанин.

Благодаря самоотверженному труду полярников мы узнаем много нового о климате, природе и ресурсах Арктики и Антарктики. В этот день по всей стране проходят встречи полярников, выставки и конференции, а люди выражают благодарность всем, кто продолжает это нелегкое дело.

День военного переводчика

В этот же день, 21 мая, в России отмечается профессиональный праздник военных переводчиков. Это люди, которые служат важным связующим звеном между армиями разных стран, обеспечивая взаимопонимание в самых непростых условиях — на переговорах, учениях и даже в боевых действиях.

Военные переводчики должны обладать не только превосходным владением иностранными языками, но и специальной физической подготовкой, выдержкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Их работа часто остается незаметной, но при этом является незаменимой и очень ответственной.

Международные праздники 21 мая 2025

Международный день чая

Во всем мире 21 мая отмечают День чая
Во всем мире 21 мая отмечают День чая
Фото:

Весь мир 21 мая отмечает Международный день чая: праздник одного из самых популярных напитков на планете. Чай — это не просто напиток, а целая культура со своими традициями, ритуалами и историей. В этот день проводятся чайные церемонии, дегустации разных сортов чая, выставки и фестивали. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам производителей чая, улучшить условия труда работников чайной отрасли и популяризировать чайную культуру.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Этот праздник учрежден ООН в 2002 году для того, чтобы подчеркнуть важность культурного многообразия нашей планеты. В мире живут тысячи народов с уникальными традициями, языками и обычаями. Праздник призывает людей уважать культурные различия друг друга, учиться понимать и принимать разные культуры. 21 мая проходят концерты национальной музыки, выставки народного искусства, фестивали национальной кухни.

Всемирный день медитации

Также 21 мая отмечается Всемирный день медитации — праздник осознанности и внутреннего спокойствия. Медитация помогает людям снять стресс, избавиться от тревоги и обрести гармонию с собой. Это прекрасный повод попробовать медитацию впервые.

День клубники со сливками

День клубники со сливками - это отличный повод, чтобы побаловать себя вкусными ягодами
День клубники со сливками - это отличный повод, чтобы побаловать себя вкусными ягодами
Фото:

Необычный гастрономический праздник, День клубники со сливками, также приходится на 21 мая. Это блюдо давно стало символом лета и настоящего удовольствия. Сочетание сладкой сочной клубники с нежными сливками — классика десертов, которая нравится практически всем.

День официантов

Во многих странах мира 21 мая отмечают День официантов — профессиональный праздник людей, которые делают наше посещение кафе и ресторанов приятным и комфортным. Официанты всегда готовы помочь выбрать блюдо по вкусу, внимательно относятся к пожеланиям гостей и создают атмосферу уюта и гостеприимства. В этот день принято благодарить официантов за их труд, оставлять щедрые чаевые и быть особенно доброжелательными к ним.

Православные праздники 21 мая 2025

День памяти преподобного Арсения Печерского

Русская православная церковь 21 мая чтит память преподобного Арсения Печерского, подвижника XIV века, который служил в знаменитой Киево-Печерской Лавре. Преподобный Арсений прославился строгим постом, молитвенным подвигом и глубоким смирением. Он жил в затворе, избегая мирской славы и суеты, проводя дни и ночи в молитвах и духовных трудах. Верующие обращаются к преподобному Арсению с молитвами о помощи в духовных исканиях, укреплении веры и терпения, а также просят его ходатайства перед Богом в сложных жизненных обстоятельствах.

День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Также 21 мая православные христиане отмечают память одного из самых почитаемых святых — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн был ближайшим учеником Иисуса Христа, который присутствовал при многих важнейших событиях его земной жизни. Именно ему Христос доверил заботу о Своей матери — Пресвятой Богородице.

Апостол Иоанн является автором Евангелия от Иоанна, трех посланий и книги Откровения. Его называют «апостолом любви», так как он постоянно проповедовал о любви к Богу и ближним.

День памяти мученика Никифора Зайцева

21 мая Русская православная церковь также чтит память святого мученика Никифора Зайцева. Он жил в XX веке и пострадал за веру во времена жестоких гонений на Церковь в Советском Союзе. Никифор Зайцев был простым человеком, глубоко верующим христианином, который не отрекся от своей веры даже под угрозой смерти. В 1942 году он был арестован и расстрелян за отказ отречься от Христа.

Народный праздник 21 мая 2025

Иван Долгий: приметы и традиции

На Ивана Долгого пекли праздничные пироги, которыми угощали всех нуждающихся
На Ивана Долгого пекли праздничные пироги, которыми угощали всех нуждающихся
Фото:

Пока в православных храмах вспоминают Иоанна Богослова, в народе праздник превратился в Ивана Долгого. В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Появились даже поговорки, например: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Считалось, что идеальный урожай выйдет, если к 21 мая уже зацвела черемуха, но при этом дубовые листья еще не появились.

Дома хозяева пекли пироги и угощали ими небогатых соседей, проходящих путников и нуждающихся. Крестьяне верили, что за хорошие дела их наградят щедрым урожаем. Многие люди специально выходили на улицы и молились, чтобы им повстречался добрый человек, который угостит их. При этом самому есть праздничные пироги было нельзя. В случае, если никто так и не встретился за день, то пирог нужно было скормить птицам.

Кто из знаменитостей родился 21 мая:

  • Альбрехт Дюрер (1471–1528) — великий немецкий художник эпохи Возрождения, автор знаменитых гравюр и картин («Автопортрет», «Меланхолия»).
  • Андрей Сахаров (1921–1989) — выдающийся советский физик, академик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.
  • Глеб Панфилов (1934–2023) — известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, автор фильмов «Начало», «Васса», «Мать» и многих других.
  • Любовь Полищук (1949–2006) — советская и российская актриса театра и кино, звезда фильмов «Интердевочка», «Ширли-мырли», сериала «Моя прекрасная няня».

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На 21 мая выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России поздравляют полярников и военных переводчиков, по всему миру пьют чай и заедают клубникой со сливками, а в православных храмах вспоминают о святом Арсении Печорском. О том, какие праздники выпадают на 21 мая 2025 года — в материале URA.RU. Праздники в России 21 мая 2025 День полярника В России 21 мая отмечается профессиональный праздник людей, чья жизнь связана с суровыми условиями Крайнего Севера и Антарктиды — День полярника. Дата выбрана не случайно: именно 21 мая 1937 года начала работу первая советская дрейфующая станция «Северный полюс-1», руководителем которой стал знаменитый исследователь Иван Дмитриевич Папанин. Благодаря самоотверженному труду полярников мы узнаем много нового о климате, природе и ресурсах Арктики и Антарктики. В этот день по всей стране проходят встречи полярников, выставки и конференции, а люди выражают благодарность всем, кто продолжает это нелегкое дело. День военного переводчика В этот же день, 21 мая, в России отмечается профессиональный праздник военных переводчиков. Это люди, которые служат важным связующим звеном между армиями разных стран, обеспечивая взаимопонимание в самых непростых условиях — на переговорах, учениях и даже в боевых действиях. Военные переводчики должны обладать не только превосходным владением иностранными языками, но и специальной физической подготовкой, выдержкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Их работа часто остается незаметной, но при этом является незаменимой и очень ответственной. Международные праздники 21 мая 2025 Международный день чая Весь мир 21 мая отмечает Международный день чая: праздник одного из самых популярных напитков на планете. Чай — это не просто напиток, а целая культура со своими традициями, ритуалами и историей. В этот день проводятся чайные церемонии, дегустации разных сортов чая, выставки и фестивали. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам производителей чая, улучшить условия труда работников чайной отрасли и популяризировать чайную культуру. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития Этот праздник учрежден ООН в 2002 году для того, чтобы подчеркнуть важность культурного многообразия нашей планеты. В мире живут тысячи народов с уникальными традициями, языками и обычаями. Праздник призывает людей уважать культурные различия друг друга, учиться понимать и принимать разные культуры. 21 мая проходят концерты национальной музыки, выставки народного искусства, фестивали национальной кухни. Всемирный день медитации Также 21 мая отмечается Всемирный день медитации — праздник осознанности и внутреннего спокойствия. Медитация помогает людям снять стресс, избавиться от тревоги и обрести гармонию с собой. Это прекрасный повод попробовать медитацию впервые. День клубники со сливками Необычный гастрономический праздник, День клубники со сливками, также приходится на 21 мая. Это блюдо давно стало символом лета и настоящего удовольствия. Сочетание сладкой сочной клубники с нежными сливками — классика десертов, которая нравится практически всем. День официантов Во многих странах мира 21 мая отмечают День официантов — профессиональный праздник людей, которые делают наше посещение кафе и ресторанов приятным и комфортным. Официанты всегда готовы помочь выбрать блюдо по вкусу, внимательно относятся к пожеланиям гостей и создают атмосферу уюта и гостеприимства. В этот день принято благодарить официантов за их труд, оставлять щедрые чаевые и быть особенно доброжелательными к ним. Православные праздники 21 мая 2025 День памяти преподобного Арсения Печерского Русская православная церковь 21 мая чтит память преподобного Арсения Печерского, подвижника XIV века, который служил в знаменитой Киево-Печерской Лавре. Преподобный Арсений прославился строгим постом, молитвенным подвигом и глубоким смирением. Он жил в затворе, избегая мирской славы и суеты, проводя дни и ночи в молитвах и духовных трудах. Верующие обращаются к преподобному Арсению с молитвами о помощи в духовных исканиях, укреплении веры и терпения, а также просят его ходатайства перед Богом в сложных жизненных обстоятельствах. День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Также 21 мая православные христиане отмечают память одного из самых почитаемых святых — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн был ближайшим учеником Иисуса Христа, который присутствовал при многих важнейших событиях его земной жизни. Именно ему Христос доверил заботу о Своей матери — Пресвятой Богородице. Апостол Иоанн является автором Евангелия от Иоанна, трех посланий и книги Откровения. Его называют «апостолом любви», так как он постоянно проповедовал о любви к Богу и ближним. День памяти мученика Никифора Зайцева 21 мая Русская православная церковь также чтит память святого мученика Никифора Зайцева. Он жил в XX веке и пострадал за веру во времена жестоких гонений на Церковь в Советском Союзе. Никифор Зайцев был простым человеком, глубоко верующим христианином, который не отрекся от своей веры даже под угрозой смерти. В 1942 году он был арестован и расстрелян за отказ отречься от Христа. Народный праздник 21 мая 2025 Иван Долгий: приметы и традиции Пока в православных храмах вспоминают Иоанна Богослова, в народе праздник превратился в Ивана Долгого. В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Появились даже поговорки, например: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Считалось, что идеальный урожай выйдет, если к 21 мая уже зацвела черемуха, но при этом дубовые листья еще не появились. Дома хозяева пекли пироги и угощали ими небогатых соседей, проходящих путников и нуждающихся. Крестьяне верили, что за хорошие дела их наградят щедрым урожаем. Многие люди специально выходили на улицы и молились, чтобы им повстречался добрый человек, который угостит их. При этом самому есть праздничные пироги было нельзя. В случае, если никто так и не встретился за день, то пирог нужно было скормить птицам. Кто из знаменитостей родился 21 мая:
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