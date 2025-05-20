На 21 мая выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России поздравляют полярников и военных переводчиков, по всему миру пьют чай и заедают клубникой со сливками, а в православных храмах вспоминают о святом Арсении Печорском. О том, какие праздники выпадают на 21 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Праздники в России 21 мая 2025
День полярника
В России 21 мая отмечается профессиональный праздник людей, чья жизнь связана с суровыми условиями Крайнего Севера и Антарктиды — День полярника. Дата выбрана не случайно: именно 21 мая 1937 года начала работу первая советская дрейфующая станция «Северный полюс-1», руководителем которой стал знаменитый исследователь Иван Дмитриевич Папанин.
Благодаря самоотверженному труду полярников мы узнаем много нового о климате, природе и ресурсах Арктики и Антарктики. В этот день по всей стране проходят встречи полярников, выставки и конференции, а люди выражают благодарность всем, кто продолжает это нелегкое дело.
День военного переводчика
В этот же день, 21 мая, в России отмечается профессиональный праздник военных переводчиков. Это люди, которые служат важным связующим звеном между армиями разных стран, обеспечивая взаимопонимание в самых непростых условиях — на переговорах, учениях и даже в боевых действиях.
Военные переводчики должны обладать не только превосходным владением иностранными языками, но и специальной физической подготовкой, выдержкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Их работа часто остается незаметной, но при этом является незаменимой и очень ответственной.
Международные праздники 21 мая 2025
Международный день чая
Весь мир 21 мая отмечает Международный день чая: праздник одного из самых популярных напитков на планете. Чай — это не просто напиток, а целая культура со своими традициями, ритуалами и историей. В этот день проводятся чайные церемонии, дегустации разных сортов чая, выставки и фестивали. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам производителей чая, улучшить условия труда работников чайной отрасли и популяризировать чайную культуру.
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Этот праздник учрежден ООН в 2002 году для того, чтобы подчеркнуть важность культурного многообразия нашей планеты. В мире живут тысячи народов с уникальными традициями, языками и обычаями. Праздник призывает людей уважать культурные различия друг друга, учиться понимать и принимать разные культуры. 21 мая проходят концерты национальной музыки, выставки народного искусства, фестивали национальной кухни.
Всемирный день медитации
Также 21 мая отмечается Всемирный день медитации — праздник осознанности и внутреннего спокойствия. Медитация помогает людям снять стресс, избавиться от тревоги и обрести гармонию с собой. Это прекрасный повод попробовать медитацию впервые.
День клубники со сливками
Необычный гастрономический праздник, День клубники со сливками, также приходится на 21 мая. Это блюдо давно стало символом лета и настоящего удовольствия. Сочетание сладкой сочной клубники с нежными сливками — классика десертов, которая нравится практически всем.
День официантов
Во многих странах мира 21 мая отмечают День официантов — профессиональный праздник людей, которые делают наше посещение кафе и ресторанов приятным и комфортным. Официанты всегда готовы помочь выбрать блюдо по вкусу, внимательно относятся к пожеланиям гостей и создают атмосферу уюта и гостеприимства. В этот день принято благодарить официантов за их труд, оставлять щедрые чаевые и быть особенно доброжелательными к ним.
Православные праздники 21 мая 2025
День памяти преподобного Арсения Печерского
Русская православная церковь 21 мая чтит память преподобного Арсения Печерского, подвижника XIV века, который служил в знаменитой Киево-Печерской Лавре. Преподобный Арсений прославился строгим постом, молитвенным подвигом и глубоким смирением. Он жил в затворе, избегая мирской славы и суеты, проводя дни и ночи в молитвах и духовных трудах. Верующие обращаются к преподобному Арсению с молитвами о помощи в духовных исканиях, укреплении веры и терпения, а также просят его ходатайства перед Богом в сложных жизненных обстоятельствах.
День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Также 21 мая православные христиане отмечают память одного из самых почитаемых святых — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн был ближайшим учеником Иисуса Христа, который присутствовал при многих важнейших событиях его земной жизни. Именно ему Христос доверил заботу о Своей матери — Пресвятой Богородице.
Апостол Иоанн является автором Евангелия от Иоанна, трех посланий и книги Откровения. Его называют «апостолом любви», так как он постоянно проповедовал о любви к Богу и ближним.
День памяти мученика Никифора Зайцева
21 мая Русская православная церковь также чтит память святого мученика Никифора Зайцева. Он жил в XX веке и пострадал за веру во времена жестоких гонений на Церковь в Советском Союзе. Никифор Зайцев был простым человеком, глубоко верующим христианином, который не отрекся от своей веры даже под угрозой смерти. В 1942 году он был арестован и расстрелян за отказ отречься от Христа.
Народный праздник 21 мая 2025
Иван Долгий: приметы и традиции
Пока в православных храмах вспоминают Иоанна Богослова, в народе праздник превратился в Ивана Долгого. В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Появились даже поговорки, например: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Считалось, что идеальный урожай выйдет, если к 21 мая уже зацвела черемуха, но при этом дубовые листья еще не появились.
Дома хозяева пекли пироги и угощали ими небогатых соседей, проходящих путников и нуждающихся. Крестьяне верили, что за хорошие дела их наградят щедрым урожаем. Многие люди специально выходили на улицы и молились, чтобы им повстречался добрый человек, который угостит их. При этом самому есть праздничные пироги было нельзя. В случае, если никто так и не встретился за день, то пирог нужно было скормить птицам.
Кто из знаменитостей родился 21 мая:
- Альбрехт Дюрер (1471–1528) — великий немецкий художник эпохи Возрождения, автор знаменитых гравюр и картин («Автопортрет», «Меланхолия»).
- Андрей Сахаров (1921–1989) — выдающийся советский физик, академик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.
- Глеб Панфилов (1934–2023) — известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, автор фильмов «Начало», «Васса», «Мать» и многих других.
- Любовь Полищук (1949–2006) — советская и российская актриса театра и кино, звезда фильмов «Интердевочка», «Ширли-мырли», сериала «Моя прекрасная няня».
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