В России раскрыли, как можно сотрудничать с США в Арктике

Чекунков: у РФ и США много перспектив по сотрудничеству в Арктике
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РФ и США могли бы работать в разных сферах Арктике, но «держа в уме» конкуренцию, заявил Чекунков
РФ и США могли бы работать в разных сферах Арктике, но «держа в уме» конкуренцию, заявил Чекунков Фото:

Россия и США обладают значительным потенциалом для совместных проектов в Арктике и могли бы сотрудничать в различных сферах, несмотря на существующую конкуренцию. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, обе страны являются крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка, что создает предпосылки для взаимодействия в освоении ресурсов арктического региона.

«Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается», — подчеркнул Чекунков в беседе с РБК. Чекунков указал среди перспектив для российско-американского взаимодействия в Арктике: области добычи и транспортировки углеводородов, производства удобрений, а также освоения цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.

Ранее США и РФ начали вести переговоры о возможностях совместной экономической деятельности в Арктическом регионе. Данный вопрос обсуждался между Россией и США на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли в феврале 2025 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность совместных проектов для обеих стран. 

В Кремле считают, что Арктика должна оставаться регионом, не вовлеченным в конфликты. По словам посла России в Оттаве (Канада) Олега Степанова, так и должно быть. 

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Россия и США обладают значительным потенциалом для совместных проектов в Арктике и могли бы сотрудничать в различных сферах, несмотря на существующую конкуренцию. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, обе страны являются крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка, что создает предпосылки для взаимодействия в освоении ресурсов арктического региона. «Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается», — подчеркнул Чекунков в беседе с РБК. Чекунков указал среди перспектив для российско-американского взаимодействия в Арктике: области добычи и транспортировки углеводородов, производства удобрений, а также освоения цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Ранее США и РФ начали вести переговоры о возможностях совместной экономической деятельности в Арктическом регионе. Данный вопрос обсуждался между Россией и США на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли в феврале 2025 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность совместных проектов для обеих стран.  В Кремле считают, что Арктика должна оставаться регионом, не вовлеченным в конфликты. По словам посла России в Оттаве (Канада) Олега Степанова, так и должно быть. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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