В России раскрыли, как можно сотрудничать с США в Арктике

Россия и США обладают значительным потенциалом для совместных проектов в Арктике и могли бы сотрудничать в различных сферах, несмотря на существующую конкуренцию. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, обе страны являются крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка, что создает предпосылки для взаимодействия в освоении ресурсов арктического региона.
«Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается», — подчеркнул Чекунков в беседе с РБК. Чекунков указал среди перспектив для российско-американского взаимодействия в Арктике: области добычи и транспортировки углеводородов, производства удобрений, а также освоения цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.
Ранее США и РФ начали вести переговоры о возможностях совместной экономической деятельности в Арктическом регионе. Данный вопрос обсуждался между Россией и США на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли в феврале 2025 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность совместных проектов для обеих стран.
В Кремле считают, что Арктика должна оставаться регионом, не вовлеченным в конфликты. По словам посла России в Оттаве (Канада) Олега Степанова, так и должно быть.
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