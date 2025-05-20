Экономист раскрыл, отразится ли на России снижение поставок нефти в Китай

Снижение поставок нефти в Китай никак не отразится на России. Так сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Китай сам увеличивает объемы добычи нефти, поэтому сокращает импорт. Было сокращение в 2024 году, и, по всей видимости, он хочет повторить подобные результаты в 2025 году, поэтому собственная добыча растет», — заявил Юшков в разговоре с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что Китай традиционно закупал дальневосточные сорта российской нефти, в то время как Индия приобретала сорт Urals, которое ранее поставлялось в Европу. По его словам, перераспределение потоков поможет сохранить общий уровень экспорта без экономических потерь для России.
«Китай традиционно брал всегда именно дальневосточный сорт нашей нефти — Восточная Сибирь, Тихий океан. Индия в основном берет российский сорт Urals, который раньше экспортировался в Европу», — сказал Юшков.
Россия в январе–апреле 2025 года сократила поставки нефти в Китай на 14,2% — до 32,38 млн тонн. Стоимость закупленной нефти за этот период составила 17,08 млрд долларов, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
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