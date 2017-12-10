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10 декабря 2017
09 декабря 2017
03:33  10 декабря 2017 0

В ДНР мужчина убил свою мать и прожил три дня с трупом. ФОТО

Мать якобы мешала ему распивать спиртноеФОТО: пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

В Краматорске неподалеку от Донецка 29-летний мужчина убил свою мать и продолжал три дня жить с ее трупом. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

О смерти 52-летней женщины стало известно после звонка соседей. Приехавшие в квартиру сотрудники полиции обнаружили труп со следами насильственной смерти. Сын погибшей, который все это время продолжал жить в квартире, был задержан сразу, но сначала утверждал, что мать умерла при падении. Позже он все же признался, что избил ее до смерти, потому что она мешала ему употреблять алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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