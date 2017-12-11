В ночь на воскресенье, 10 декабря, под Львовом неизвестные заложили взрывное устройство под автобус с польскими номерами. Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения. Туристам пришлось возвращаться на родину в сопровождении консульских служб.
Как сообщает «Экономика сегодня», инцидент произошел на стоянке у отеля «Барская гора». В момент детонации в салоне никого не было. В Варшаве случившееся уже назвали «очередным антипольским инцидентом». У автобуса MAN повреждены внешняя обшивка багажного отделения и боковое стекло.
«Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины», — приводит RT официальное заявление польского МИДа.
В Киеве при этом также назвали случившееся «настойчивой попыткой рассорить Украину с Польшей. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, инцидент не случайно произошел незадолго до запланированного визита польского президента Анджея Дуды. Польский лидер должен прибыть на Украину 13 декабря.