08:56 11 декабря 2017 2

Глава ведомства рассказал о конфликте силовых структур Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Противостояние силовых ведомств на Украине может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, считает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Речь идет о конфликте между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины. «На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — цитирует главу ведомства РИА «Новости».

По его словам, сложившейся ситуацией недовольны в Вашингтоне. Госдепартамент США считает, что все конфликты должны решаться правовым путем, отметил Холодницкий.