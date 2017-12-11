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11 декабря 2017
10 декабря 2017
08:56  11 декабря 2017 2

На Украине заявили об угрозе войны, жертвой которой «станет вся страна»

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, протесты, самооборона
Глава ведомства рассказал о конфликте силовых структурФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Противостояние силовых ведомств на Украине может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, считает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Речь идет о конфликте между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины. «На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — цитирует главу ведомства РИА «Новости».

По его словам, сложившейся ситуацией недовольны в Вашингтоне. Госдепартамент США считает, что все конфликты должны решаться правовым путем, отметил Холодницкий.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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