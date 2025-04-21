США нашли замену Папе Римскому

В США сообщили, кто является вероятным кандидатом на пост следующего Папы Римского. Газета New York Post утверждает, что понтификом будет человек из Африки, Италии и других стран.
«Следующий понтифик может быть родом из Африки, Италии или Шри-Ланки — возможно, даже из Америки», — пишет NYP. Издание добавляет, что о сновные претенденты на должность Папы Римского представляют широкий спектр взглядов: от приверженцев «неомодернистских» теологических направлений до сторонников более консервативных позиций.
В числе возможных кандидатов выделяют филиппинского кардинала Луиса Тагле, а также итальянского прелата Пьетро Паролина, известного своими консервативными взглядами и выступающего за сотрудничество между церковью и коммунистическим Китаем. Кроме того, среди претендентов упоминается представитель Франции Жан-Марк, которого в публикации называют «любимым» кардиналом Папы Франциска.
Помимо этого среди потенциальных кандидатов называются голландский иерарх Виллем Якоб Эйк, а также кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский префект (чиновник, — прим. URA.RU) из Гвинеи Роберт Сара. Последний неоднократно выражал несогласие с практикой благословения однополых пар, что сделало его одним из открытых критиков Папы Франциска и обеспечило ему поддержку среди представителей консервативного крыла. Кроме того, Роберт Сара может стать первым папой из Африки с пятого века после рождества Христова.
«Однако, по мнению экспертов, вполне вероятно, что тот, кто будет избран на смену Папе Франциску, скончавшемуся в понедельник в возрасте 88 лет, вернет Католическую церковь к идеологическому центру», — говорится в публикации. Ранее стало известна одна из возможных причин кончины Папы Римского Франциска. По данным журналистов, у него был инсульт.
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