Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их реакции на решение суда

Сестры Хачатурян удовлетворены вердиктом суда, который признал их отца Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях над ними. Об этом после судебного заседания рассказал адвокат девушек Алексей Паршин.
«Они (сестры Хачатурян — прим. URA.RU) очень довольны, и мы довольны», — сообщил Паршин в разговоре с изданием «Лента.ру». Он также отметил, что родственники Хачатуряна не согласились с решением суда.
По словам Паршина, защита надеется, что приговор суда поможет в разрешении уголовного дела над сестрами Хачатурян, следствие по которому еще идет. Он настаивает на том, что девушки убили бизнесмена ненамеренно, а в результате необходимой самообороны.
Ранее стало известно о том, что Бутырский районный суд Москвы вынес посмертный вердикт в отношении Михаила Хачатуряна. Его признали виновным по двум эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам. Кроме того, его обвинили в изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. И хотя уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, его вина была доказана. Поэтому суд отказал в реабилитации Хачатуряна.
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