Адвокат сестер Хачатурян рассказал об их реакции на решение суда

Паршин: сестры Хачатурян очень довольны приговором их отцу
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По словам адвоката сестер Хачатурян, они остались довольны вынесенным решением суда
По словам адвоката сестер Хачатурян, они остались довольны вынесенным решением суда Фото:

Сестры Хачатурян удовлетворены вердиктом суда, который признал их отца Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях над ними. Об этом после судебного заседания рассказал адвокат девушек Алексей Паршин.

«Они (сестры Хачатурян — прим. URA.RU) очень довольны, и мы довольны», — сообщил Паршин в разговоре с изданием «Лента.ру». Он также отметил, что родственники Хачатуряна не согласились с решением суда.

По словам Паршина, защита надеется, что приговор суда поможет в разрешении уголовного дела над сестрами Хачатурян, следствие по которому еще идет. Он настаивает на том, что девушки убили бизнесмена ненамеренно, а в результате необходимой самообороны.

Ранее стало известно о том, что Бутырский районный суд Москвы вынес посмертный вердикт в отношении Михаила Хачатуряна. Его признали виновным по двум эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам. Кроме того, его обвинили в изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. И хотя уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, его вина была доказана. Поэтому суд отказал в реабилитации Хачатуряна.

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Сестры Хачатурян удовлетворены вердиктом суда, который признал их отца Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях над ними. Об этом после судебного заседания рассказал адвокат девушек Алексей Паршин. «Они (сестры Хачатурян — прим. URA.RU) очень довольны, и мы довольны», — сообщил Паршин в разговоре с изданием «Лента.ру». Он также отметил, что родственники Хачатуряна не согласились с решением суда. По словам Паршина, защита надеется, что приговор суда поможет в разрешении уголовного дела над сестрами Хачатурян, следствие по которому еще идет. Он настаивает на том, что девушки убили бизнесмена ненамеренно, а в результате необходимой самообороны. Ранее стало известно о том, что Бутырский районный суд Москвы вынес посмертный вердикт в отношении Михаила Хачатуряна. Его признали виновным по двум эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам. Кроме того, его обвинили в изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. И хотя уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, его вина была доказана. Поэтому суд отказал в реабилитации Хачатуряна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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