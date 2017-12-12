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12 декабря 2017
15:14  12 декабря 2017 0

Люди без рук смогут играть на пианино и водить автомобиль. Ученые разработали уникальный протез. ВИДЕО

Устройство помогло музыканту без руки вернуться к любимому занятиюФото: скрин видео YouTube

Учёные из Технологического института Джорджии разработали уникальный протез, который напрямую взаимодействует с мышцами и тканями человеческого тела. В отличие от устройств с датчиками, которые считывают активность мозга, такой протез способен полностью восстановить мелкую моторику.

Успехов в разработке такого протеза удалось добиться благодаря долгим экспериментам, передает Life.ru. Они начались ещё в 2014 году, когда доброволец из Джорджии, музыкант Джейсон Барнс, решил сотрудничать с разработчиками робототехники. В результате несчастного случая он потерял правую руку и возможность играть на инструментах. Новое устройство вернуло музыканту возможность заниматься любимым делом.

Как отмечают ученые, новая роботизированная рука позволяет совершать привычные операции вроде приготовления пищи и составления документов. В перспективе планируется ее усовершенствовать, чтобы человек без конечностей смог полноценно водить автомобиль и совершать любые операции.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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