Белорусская туристка, приехавшая на работу в Таиланд, была вывезена в Мьянму, где ее продали на органы, а тело впоследствии сожгли. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Туристку из Беларуси продали на органы в Мьянме и сожгли тело», — говорится в сообщении. По данным Mash, девушка откликнулась на вакансию модели, однако вместо работы попала в скам-центр, где ее заставляли обслуживать владельцев и участвовать в мошеннических схемах.
Связь с белоруской пропала 4 октября. Сначала за ее тело потребовали у родственников 500 тысяч долларов, а затем сообщили, что погибшую кремировали. Сейчас семья погибшей ведет переговоры о возвращении праха на родину. Mash уточняет, что девушку вывезли в Мьянму через цепочку посредников.
Ранее по такому же маршруту попытались вывезти россиянку из Читы. Девушка стала жертвой обмана иностранного работодателя и оказалась в фактическом рабстве. Она намерена была начать карьеру модели. Приехав в Бангкок по приглашению, найденному через Telegram, девушка была обманом увезена в Мьянму, где работала в нечеловеческих условиях, проводя по 16 часов в день и участвуя в мошеннических операциях.
Дипломаты отметили, что в регионе активно действуют международные преступные сети, вербующие иностранцев под предлогом трудоустройства. Женщина была освобождена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и временно помещена в миграционный центр, после чего ее передали российским дипломатам. В ближайшее время она вернется на родину, передает «Ридус».
