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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:40  16 декабря 2017 0

Петербуржец устроил дрифт у Исаакиевского собора. ВИДЕО

Лихач демонстративно бросил вызов ГИБДДФото: скришот страницы Нелегал xo4y_b в Instagram

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя, дрифтовавшего на площади перед Исаакиевским собором. Видео заезда вокруг памятника Николаю I было снято с помощью коптера и выложено в Instagram. «Культовая езда, — отреагировали в соцсетях единомышленники. — Браток нашумел».

«Сотрудники Госавтоинспекции изучают видео с целью установления личности водителя и принятия процессуального решения», — в свою очередь заявила РИА Новости пресс-секретаря Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяну Суслову. По ее словам, поиск нарушителя станет технической процедурой, поскольку на видеозаписи в Instagram отчетливо различим номер автомобиля.

Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, 1 декабря гаишники «вычислили» дрифтовавшего у здания Биржи жителя Красноярского края. 20-летний лихач оказался также злостным неплательщиком штрафов: помимо выезда «на встречку» (как расценили дрифт возле Биржи) ему предстоит ответить за уклонение от исполнения административных наказаний — за ним числится 35 нарушений ПДД.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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