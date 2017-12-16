Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя, дрифтовавшего на площади перед Исаакиевским собором. Видео заезда вокруг памятника Николаю I было снято с помощью коптера и выложено в Instagram. «Культовая езда, — отреагировали в соцсетях единомышленники. — Браток нашумел».
«Сотрудники Госавтоинспекции изучают видео с целью установления личности водителя и принятия процессуального решения», — в свою очередь заявила РИА Новости пресс-секретаря Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяну Суслову. По ее словам, поиск нарушителя станет технической процедурой, поскольку на видеозаписи в Instagram отчетливо различим номер автомобиля.
Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, 1 декабря гаишники «вычислили» дрифтовавшего у здания Биржи жителя Красноярского края. 20-летний лихач оказался также злостным неплательщиком штрафов: помимо выезда «на встречку» (как расценили дрифт возле Биржи) ему предстоит ответить за уклонение от исполнения административных наказаний — за ним числится 35 нарушений ПДД.