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17 января 2018
16:30  17 января 2018 0

Греф сравнил лидеров государств и крупных компаний с параноиками

Synergy Clobal Forum 2017. Москва, иисус живой, греф герман, график, диаграмма, synergy global forum, искуственный интеллект, синергия
Герман Греф рассказал о «паранойе конца»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Сбербанка России Герман Греф рассказал, что не завидует главам государств и топ-менеджерам, которые находятся в состоянии «паранойи конца». Он заявил об этом на Гайдаровском форуме.

По словам Грефа, сегодня люди, которые несут большую ответственность — лидеры государства или руководители крупных компаний — находятся в состоянии «паранойи конца». «Потому что не дай бог, если ты приблизишь этот конец, ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил конец компании, которая прожила столько лет», — цитирует президента Сбербанка телеканал 360.

Герман Греф напомнил о книге Эндрю Гроува «Выживают только параноики». Он сказал, что «ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами», пишет «Экономика сегодня».

Напомним, что первый день экономического Гайдаровского форума начался с выступления премьера Дмитрия Медведева, в котором эксперты разглядели возможные тезисы будущей предвыборной программы Владимира Путина. Председатель правительства заявил, что врачи и учителя определяют будущее страны и им необходимо увеличить зарплаты.

Ольга Дудорова
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