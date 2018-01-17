Греф сравнил лидеров государств и крупных компаний с параноиками

Президент Сбербанка России Герман Греф рассказал, что не завидует главам государств и топ-менеджерам, которые находятся в состоянии «паранойи конца». Он заявил об этом на Гайдаровском форуме.
По словам Грефа, сегодня люди, которые несут большую ответственность — лидеры государства или руководители крупных компаний — находятся в состоянии «паранойи конца». «Потому что не дай бог, если ты приблизишь этот конец, ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил конец компании, которая прожила столько лет», — цитирует президента Сбербанка телеканал 360.
Герман Греф напомнил о книге Эндрю Гроува «Выживают только параноики». Он сказал, что «ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами», пишет «Экономика сегодня».
Напомним, что первый день экономического Гайдаровского форума начался с выступления премьера Дмитрия Медведева, в котором эксперты разглядели возможные тезисы будущей предвыборной программы Владимира Путина. Председатель правительства заявил, что врачи и учителя определяют будущее страны и им необходимо увеличить зарплаты.