За Бузовой в Таиланде наблюдают инопланетяне. ФОТО

Поклонники ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой обнаружили НЛО на фото, опубликованном в ее Instagram. Сама Бузова, комментируя снимок, писала, что устроила на отдыхе в Таиланде сюрприз своим подругам.
«Готовимся к завтрашнему празднику. Сделала сюрпризик нам всем в спа, после которого мы все почувствовали себя Клеопатрами, а вечером наш ждал шикарный барбекю на вилле на закате. Я люблю свою жизнь», — написала Ольга Бузова, которая 20 января отмечала свой день рождения.
На снимке Бузова, стоит в ярком платье на фоне живописного пейзажа — сочной зелени и большого водного пространства. Однако многие комментаторы разглядели на снимке неопознанный летающий объект. «А-а-а! Сзади НЛО… А почему сзади НЛО?.. Я тоже вижу», — пишут подписчики телеведущей в соцсетях.
Непонятный объект виднеется над плечом Ольги. Правда, это совсем не обязательно НЛО, ввести подписчиков звезды в заблуждение мог небольшой остров посреди океана.
Ранее стало известно, что на заграничном курорте Бузова «случайно» встретилась с Тимуром Батрутдиновым. Шоумен и ведущая регулярно делятся своими романтическими фотографиями, сопровождаемыми хэштэгом #ББ, составленным из первых букв их фамилий. Батрутдинов накануне также поздравил Ольгу с ее днем рождения.