{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 января 2018
08:14  21 января 2018 11

За Бузовой в Таиланде наблюдают инопланетяне. ФОТО

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, нло, инопланетяне, космическая тарелка
На фото подписчики Бузовой разглядели НЛОФото: depositphotos.com © URA.RU

Поклонники ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой обнаружили НЛО на фото, опубликованном в ее Instagram. Сама Бузова, комментируя снимок, писала, что устроила на отдыхе в Таиланде сюрприз своим подругам.

«Готовимся к завтрашнему празднику. Сделала сюрпризик нам всем в спа, после которого мы все почувствовали себя Клеопатрами, а вечером наш ждал шикарный барбекю на вилле на закате. Я люблю свою жизнь», — написала Ольга Бузова, которая 20 января отмечала свой день рождения.

На снимке Бузова, стоит в ярком платье на фоне живописного пейзажа — сочной зелени и большого водного пространства. Однако многие комментаторы разглядели на снимке неопознанный летающий объект. «А-а-а! Сзади НЛО… А почему сзади НЛО?.. Я тоже вижу», — пишут подписчики телеведущей в соцсетях.

Непонятный объект виднеется над плечом Ольги. Правда, это совсем не обязательно НЛО, ввести подписчиков звезды в заблуждение мог небольшой остров посреди океана.

Ранее стало известно, что на заграничном курорте Бузова «случайно» встретилась с Тимуром Батрутдиновым. Шоумен и ведущая регулярно делятся своими романтическими фотографиями, сопровождаемыми хэштэгом #ББ, составленным из первых букв их фамилий. Батрутдинов накануне также поздравил Ольгу с ее днем рождения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров