07:30 09 марта 2018 0

Замминистра по вопросам ДНР и ЛНР опубликовал фото на своей странице в Facebook Фото: Facebook Георгия Туки

Украинские силовики в Донбассе задержали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Задержание киевского переговорщика произошло возле города Майорск, на линии соприкосновения с ДНР.

Рубана доставили в следственный изолятор в Мариуполе, где он находится в настоящий момент. RT отмечает, что общественника взяли на украинском блок-посту. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий (к ним относится ДНР и ЛНР) Георгий Тука в Facebook заявил, что «Рубана задержали на КПВВ с арсеналом оружия». Якобы он намеревался провезти автоматы Калашникова и снаряды для РПГ на территорию Донбасса.

Задержанный занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и народными республиками с 2014 года. В феврале 2017 года он посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии. После этого Служба безопасности Украины запретила Рубану выезд в республики.

Ранее политолог и публицист Александр Асафов в беседе с порталом NewInform.com прокомментировал процесс обмена между Донбассом и Украиной.